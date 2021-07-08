القبض على حرامي الشقق في القاهرة.. التحريات: يسرق المشغولات الذهبية ويحولها لسبائك

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة شقتين بمنطقة الخليفة والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية ومشغولات ذهبية تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تسلل إلى الشقتين وباع المسروقات لدى عملائه ألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين باكتشافهما سرقة مسكنيهما وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم وألقى القبض عليه أثناء استقلاله سيارته المُستخدمة في ارتكاب الواقعتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين حيث أقر بتمكنه من التسلل للشقتين والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، كما عُثر بداخل الشقة سكنه على فرن كهربائي يُستخدم في صهر المشغولات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 4 هواتف محمولة ومتعلقات شخصية ومشغولات ذهبية وأقر بقيامه بصهر المشغولات الذهبية المستولى عليها لإخفاء معالمها باستخدام الفرن المضبوط بحوزته، وتحويلها إلى سبائك ذهبية والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه حيث تم بإرشاده ضبط 3 سبائك ذهب- سلسلة ذهبية- مشغولات فضية وإكسسوارات من متحصلات وقائع سرقة لدى إثنين من عملائه سيئ النية أمكن تحديدهما وضبطهما، وأضاف بقيامه بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها ومتحصلات بيع السبائك الذهبية على متطلباته الشخصية وشراء أسهم بمحل مصوغات ذهبية، وباستدعاء المجني عليهم إتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.