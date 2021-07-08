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نهائي كوبا امريكا .. خيسوس يغيب عن البرازيل ضد الارجنتين

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نهائي كوبا امريكا .. خيسوس يغيب عن البرازيل ضد الارجنتين نهائي كوبا امريكا .. خيسوس يغيب عن البرازيل ضد الارجنتين

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يغيب مهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس عن المباراة النهائية بين البرازيل والارجنتين المقررة الأحد المقبل في نهائي كوبا أمريكا .

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم «كونميبول» غياب مهاجم المنتخب البرازيلي ومهاجم مانشستر سيتي جابريال خيسوس عن المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي .

و دخل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي على اللاعب التشيلي أوجينيو مينا بشكل قوي ما أدى لطرده من الملعب لكن منتخب بلاده نجح رغم ذلك في التغلب على تشيلي بنتيجة 1-0 والوصول إلى نصف نهائي البطولة أمام بيرو.

وغاب الللاعب عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو والتي فازت فيها البرازيل 1 - 0 .

ووصل البرازيل صاحب الأرض والجمهور إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1 - 0، كما تأهل الارجنتين بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.

المصرى اليوم

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