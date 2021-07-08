جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية وتنموية لأهالي قرية الرست بصان الحجر

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نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدة مشروعات البيئة بالجامعة، برئاسة حمدي هيكل مدير الوحدة، اليوم الخميس، قافلة طبية وتنموية شاملة لأهالي قرية الرست بصان الحجر، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، استجابة لاحتياجات أهل القرية للخدمات الصحية والزراعية ومجال المشروعات الصغيرة بهذه المنطقة.

شارك في القافلة كليات التكنولوجيا والتنمية، والطب البشرى، وكلية التمريض بالجامعة، لتنفيذ قافلة طبية وتنموية شاملة جميع التخصصات بتلك الكليات .

و قد شارك فريق كلية التكنولوجيا والتنمية، بقافلة تنموية زراعية، وآخري في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة شملت 4 ندوات توعوية وورش عمل داخل مدرسة الرست الابتدائية، تضمنت ندوة عن تربية الآرانب كأحد المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة والشباب، حاضر فيها الدكتور مصطفي توفيق أستاذ رعاية الدواجن بكلية التكنولوجيا والتنمية، وندوة عن المشروعات الصغيرة في مجال صناعة الألبان حاضر فيها الدكتور السيد عبدالستار المدرس بقسم الاغذية والالبان بكلية التكنولوجيا والتنمية، وندوة عن كيفية عمل دراسة جدوي اقتصادية للمشروعات ،حاضر فيها الدكتور أحمد رياض مدرس الاقتصاد بكلية التكنولوجيا والتنمية، بالإضافة إلى ندوة عامة عن المشروعات الصغيرة بشكل عام وأهدفها ومميزتها ،حاضر فيها الدكتور أمجد إبراهيم الديب معيد بالكلية، فضلا عن عقد ندوات توعوية عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وريادة الأعمال والإبتكار بأقل تكلفة.

وأكد الدكتور خالد محروس، وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية، على حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عثمان شعلان، على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية، والبيطرية، والزراعية، والتوعوية، لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها، والتي تستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الإستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار جوالات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق،لخدمة مجتمع محافظة الشرقية، مضيفا أن تنظيم هذه القوافل تعد من أهم وسائل خدمة المجتمع والبيئة، وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمات الطبية للمرضي من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية الصحية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء فوزي ،وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف الميداني على القافلة، أن القافلة الطبية والتنموية ضمت مجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين في «المسالك البولية، الرمد، الباطنة، القلب والصدر، النسا والتوليد، العظام، طب الأسرة، الصيدلية الطبية»، حيث جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة ،وتم الكشف والتشخيص وصرف العلاج بالمجان على أهالي القرية.

وأضافت أننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين، لنقدم لهم الكشف والفحص العلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية ،وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانًا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.