حملات للنظافة بمدينة سيدي سالم بكفرالشيخ

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‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والقن، والبلاصي، والورق، والروضة، ومنشأة عباس، وسد خميس.

كما تابع رئيس المركز والمدينة تجهيز لجان الثانوية العامة تنسيقاً مع الإدارة التعليمية بإجمالى عدد 11 لجنة، بالتنسيق مع كافة الجهات، فضلاً عن تجهيز بوابات التعقيم، واستمرار الرش والتطهير، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.