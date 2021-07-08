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صحة الشرقية: تطعيم المدرسين والمراقبين بلقاح كورونا تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

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صحة الشرقية: تطعيم المدرسين والمراقبين بلقاح كورونا تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة صحة الشرقية: تطعيم المدرسين والمراقبين بلقاح كورونا تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارات الصحية، بتطعيم مراقبي وملاحظي امتحانات الثانوية العامة، والمدرسين والعاملين بالمدارس المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بلقاح كورونا، وذلك تزامناً مع قرب إجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، والمقرر لها السبت المقبل، حفاظاً على صحة وسلامة المراقبين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمدارس المحافظة من هذا الوباء، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، لافتا إلى أنه تم قياس العلامات الحيوية للمدرسين والعاملين بالمدارس بعد التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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