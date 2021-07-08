حملات مكثفة للنظافة بدسوق استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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شهد مركز ومدينة دسوق، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتجهيز لجان الثانوية العامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، تجهيز لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة تنسيقاً مع الإدارة التعليمية، فضلاً عن الانتهاء من تجهيز الاستراحات لإستقبال الوافدين من المعلمين من خارج المحافظة. بإجمالى 10 لجان، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة، بالإضافة إلى الإنتهاء من تجهيز بوابات التعقيم، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، واستمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم.

وفي سياقٍ متصل، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إستمرار العمل برفع البيارات وإنشاء صفايات المطر قبل الرصف بطريق دسوق/ فوة.