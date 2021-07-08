ترتيب هدافي يورو 2020 قبل النهائي بين إنجلترا وإيطاليا .. وفرص هاري كين

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يسدل الستار يوم الأحد 11-7-2021 على فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي إنجلترا ضد إيطاليا في التاسعة مساءا على ملعب ويمبلي بالعصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت الأدوار الإقصائية من البطولة اشتعال الصراع بين العديد من النجوم على اعتلاء قمة سباق هدافي يورو 2020

وعلى الرغم من خروج البرتغال من دور الـ 16 من يورو 2020 إلا أن النجم كريستيانو رونالدو يعتلي قمة سباق هدافي البطولة برصيد 5 أهداف وبنفس الرصيد هداف منتخب التشيك باتريك شيك ولكن رونالدو يتفوق بصناعته لهدف، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حسم لقب الهداف لمن صنع أهداف أكثر في حالة التساوي في عدد الأهداف المسجلة.

ولا يوجد أي لاعب بالبطولة يمكنه تخطى رونالدو إلا نجما منتخب إنجلترا هاري كين برصيد 4 أهداف، ورحيم ستيرلنج برصيد 3 أهداف واللذين سيخوضان المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا.

رونالدو 5 أهداف وصناعة هدف، منتخب البرتغال

شيك 5 أهداف بدون صناعة، منتخب التشيك

كريم بنزيما 4 أهداف بدون صناعة، منتخب فرنسا

فورسبرج 4 أهداف بدون صناعة، منتخب السويد

لوكاكو 4 أهداف بدون صناعة، منتخب بلجيكا

هاري كين 4 أهداف بدون صناعة، منتخب إنجلترا

شاكيري 3 أهداف وصناعة هدف، منتخب سويسرا

ستيرلنج 3 أهداف وصناعة هدف، منتخب إنجلترا

دولبيرج 3 أهداف بدون صناعة، منتخب الدنمارك

ليفاندوفسكي 3 أهداف بدون صناعة، منتخب بولندا