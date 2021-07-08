حواجز مطاطية ماصة للزيوت والشحوم عند مأخذ محطات مياة الشرب في النيل بالقليوبية

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قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنة تم شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات بنها المرشحة والقناطر المرشحة في النيل بتكلفة ٦٧٠ ألف جنيه.

أكد رئيس شركة المياه إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة حوادث تسرب الزيوت والشحوم وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكد رئيس مياه القليوبية أن تلك التجربة خطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالمحطات المذكورة.

أشار «مجاهد» إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة في حالات التسريب وذلك بمأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه والعاملين بمحطة القناطر.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اعلنت في وقت سابق عن وجود اعمال تكريك لنهر النيل تتم بمعرفه مديرية ري القليوبية مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية.

واهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بمدينه ومركز القناطر الخيريه بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التكريك لاحتماليه انقطاع المياه في حال وجود زياده بنسبه عكاره النيل الناتجه عن التكريك.