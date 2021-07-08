أحلام تفاجئ شابا عاكسها برد صادم: «والله ما بكذب.. أنا مخطوبة»

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حكت الفنانة أحلام تعرّضها إلى المغازلة أثناء سيرها في أحد المراكز التجارية، منذ يوم، دون أن يعرف الشخص الذي غازلها كونها الفنانة أحلام لذلك كانت تحكي الموقف وتضحك بشدة مُتعجبة من كلمات ذلك المُغازل.

وقالت أحلام خلال مقطع فيديو، والكمامة على وجهها، حيث باتت ملامحها غير واضحة: «مستحيل هقولكم شئ ما بكذب والله العظيم تخيلو واحد يغازلني ويقولي يا زين هالطول».

وتابعت: «مايدري أنه أنا.. إن شاءالله يكون متابعني على (سناب شات) أنا مخطوبة أنا وعندي بيت أبويا». وكانت الفنانة شاركت بمقطع فيديو مع زوجها مبارك الهاجري أثناء الخضوع إلى جلسة تصور تجمعهما.