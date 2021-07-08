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«التعليم العالي»: تجديد ندب إسلام أبوالمجد مستشارًا للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء

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«التعليم العالي»: تجديد ندب إسلام أبوالمجد مستشارًا للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء «التعليم العالي»: تجديد ندب إسلام أبوالمجد مستشارًا للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء

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أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتجديد ندب د. إسلام حمزة أبوالمجد، الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، مستشارًا للوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء.

جدير بالذكر أن د. إسلام أبوالمجد يشغل حاليا منصب نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وقد شغل العديد من المناصب، وعضوية اللجان الدولية والمحلية ومنها: رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ونائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البعد والبيئة، رئيس مجموعة العمل لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقية بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية، وممثل لقارة إفريقيا في اللجنة الإفريقية – الأوروبية العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والافريقي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووضع استراتيجيات التعاون المشترك بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، فضلا عن أنه عضو بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا لإنشاء نظام وبنية معلوماتية جغرافية موحدة لإفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات البحثية والخدمية لدول شمال افريقيا في الدراسات البيئية البحرية وتغير المناخ.

المصرى اليوم

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