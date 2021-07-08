أخبار عاجلة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا -
شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة -
التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. قوات الجيش الإسرائيلي تفجر منزل الأسير منتصر الشلبي شمال رام الله

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا

شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران

شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل

شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري