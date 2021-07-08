زوج أمام محكمة الأسرة: الجيران عايشين معانا في البيت ومراتي بتقولي «إنت مابتحبش الناس»

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وقف زوج يدافع عن نفسة أمام محكمة الأسرة بإمبابة في دعوي الطلاق التي أقامتها ضده زوجته، وتطلب تطليقها لإستحالة العشرة بينهما وأن زوجها شخص غريب الطباع يريد أن يعزلها عن الناس حتي أهلها.

قال الزوج أمام المحكمة كل إدعاءات زوجتي وما قالته في دعواها باطل ولا علاقة له بالحقيقة، فقد حولت حياتنا إلى مشاع وأصبح بيتي أشبه بــ «شوادر الأسواق». فما بين أهلها وجيراننا وأصدقائها, حتي زوجات أصدقائي, أصبح البيت لا يخلو من الناس. في أي وقت أعود فيه أجد ضيوفا تجلس معهم بالساعات حتي شعرت في بعض الأحيان أنني «غريب في بيتي» أتحرك بحساب وبعد إستئذان لأدخل من حجرة إلى أخرى أو حتي للحمام.

تفاصيل الدعوي كما جاءت بالأوراق وعلي لسان الزوجة أنها طلبت الطلاق من زوجها بعد إستحالة العشرة بينهما وإساءته المستمرة لها أمام أهلها وأقاربها، وأنه طلب منها التنازل عن كافة حقوقها القانونية بما فيها منقولات الزوجية «القايمة» وإلا لن يطلقها وطلب منها أن تقيم دعوي خلع تثبت فيها تنازلها عن كل هذه الحقوق إذا كانت لا تطيق الحياة معه.

وقالت الزوجة في دعواها أنها قررت التوجه للمحكمة لرفع دعوي طلاق للضرر لتتمكن من الحصول على حقوقها وأن لديها العديد من الشهود على وقائع كثيرة من تعديه عليها بالسب وإهانتها، وأكدت أنه شخص سئ المعشر «عاوز يعيش في الدنيا لوحده» لا يريد أن يكون نا أي علاقات حتي مع أقرب الناس سواء من أهلي أو أهله, وهو ما تأكد لي على مدار عامين كاملين هما عمر زواجنا.

ورفضت الزوجة في نهاية الدعوي تدخل أعضاء مكتب تسوية النزاعات الأسرية للصلح بينهما مؤكدة رغبتها في إحالة دعواها إلى المحكمة لنظرها، ليؤكد الزوج أمام القاضي كذب إدعاء زوجته وتؤجل المحكمة لسماع شهود الطرفين.