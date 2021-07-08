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كواليس القبض على عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الاسبق ..متهم فى 124 حكما قضائيا

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كواليس القبض على عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الاسبق ..متهم فى 124 حكما قضائيا كواليس القبض على عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الاسبق ..متهم فى 124 حكما قضائيا

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فيما القت اجهزة الامن باالقاهرة القبض على رجل الاعمال محمد عبدالوهاب ،عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، خلال الساعات الماضية لاتهامه فى 124 حكمًا قضائيًّا .

،قررت جهات التحقيق استيفاء اوراق خروجه لعمل معارضة في الأحكام الصادرة ضده، وخرج رجل الاعمال من سرايا النيابة لإنهاء إجراءات المعارضة .

وكشفت مصادر ان رجل الأعمال وعضو مجلس غدارة النادى الاهلى الاسبق محمد عبدالوهاب، تم ضبطه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة في فبراير 2015، لتنفيذ مجموعة أحكام صادرة ضده نهائياً بالحبس 3 سنوات، في قضايا شيكات دون رصيد.

كما سبق اتهامه بالتسبب في خلافات بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء عضويته بمجلس النادي في 2016 وتم استبعاده في فبراير 2017 حينما أصدر وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة عام.

المصرى اليوم

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