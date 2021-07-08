حفل توقيع ديوان «مقامات الغزل الشرقية» لـ عبدالكريم عبدالحميد بثقافة الفيوم

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفى ضوء سياسة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفاء بالأدباء والمبدعين وخاصة في أقاليم مصر، أقام قصر ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حفل توقيع ديوان للشاعر عبدالكريم عبدالحميد بعنوان «مقامات الغزل الشرقية» بحضور د. إيهاب المقراني والشعراء خالد سعيد، وكريم سليم، ومحمود المنشاوي، والسيد كامل، وحاتم حواس مع الأديب عصام الزهيري والنقاد رحب أبوالعلا، ومهدي صلاح، ود. نصر الزغبي، أدار اللقاء القاص عويس معوض، وتخلله فقرات شعرية ألقاها صاحب الديوان.

نظم فرع ثقافة الفيوم ندوة تثقيفية عن «السلامة والصحة المهنية» ببيت ثقافة إطسا بحضور العاملين بمكتبتي قلمشاه الفرعية ومنية الحيط الفرعية، قدمها محمود محرم الذي أوضح أن الصحة والسلامة المهنية هي العنصر الاساسي في حياتنا اليومية وليس داخل العمل فقط، وتهدف إلى سلامة وتأمين الأرواح والعنصر البشري والمحافظة على سلامة المنشآت للحد من الحوادث والحرص على الزيادة الإنتاجية، وأكد على ضرورة التفتيش الدوري على المواقع والتأكد من تطبيق معايير السلامة وكيفية إخلاء الموقع أثناء تعرضه للحريق، كما شرح كيفية استخدام طفاية الحريق، بينما قدمت مكتبة منية الحيط الفرعية حوار مفتوح عن كتاب «مصر في عيون فرنسية» تأليف ياسر قطامش، أدار الحوار أحمد محمد الذي جمع بين دولتين عظميمتين حضاريا وإنسانيا وهما مصر وفرنسا، كما عقد بيت ثقافة ابشواي محاضرة عن «مكانة المرأة في الإسلام» للشيخ أحمد الذي قارن بين مكانة المرأة في الجاهلية وعند الشعوب الأخرى ومكانتها في الإسلام وكيف كرمها الإسلام وحفظ لها حقوقها.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس حلقة نقاشية بعنوان«التوعية بمخاطر الزيادة السكانية» أدارها أ. احمد حلمي، الذي أكد أن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات إضافة إلى أنها تزيد من مسئولية الدولة وتفوق قدرتها على توفير احتياجات المواطن، وبالتالي كان من واجبنا أن نقوم بتوعية المواطنين بمخاطرها مثل الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وانهيار المرافق العامة، حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة مما يسبب انتشار الجريمة بسبب تفشي البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.