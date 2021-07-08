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«عربية النواب» تشيد بموقف من أزمة سد النهضة

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«عربية النواب» تشيد بموقف السعودية من أزمة سد النهضة «عربية النواب» تشيد بموقف من أزمة سد النهضة

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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتأكيد المملكة العربية على استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية وأكد «أباظة» أن هذا الموقف من المملكة العربية السعودية هو دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين، مشيداً بتأكيد السعودية على دعمها لمصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي اضافة إلى دعم السعودية للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

المصرى اليوم

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