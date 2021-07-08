الجواز السعودي  "ثابت" في الترتيب العالمي وهذه الدول يدخلها بدون تأشيرة

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تأثير قوي للجائحة والرصد حتى يوليو 2021

أعلن مؤشر جوازات السفر أول مصدر معلومات فوري وتفاعلي للأفراد والمؤسسات الحكومية حول السفر الدولي عن ترتيب جوازات السفر بحسب قوتها للربع الثالث من 2021، وكانت المكاسب الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية تليها ألمانيا ونيوزيلندا.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع فتح العديد من الدول لحدودها والتخفيف الحذر للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على مدار النصف الأول من العام وشهد السفر الدولي إجمالاً زيادة بنسبة 6.5%

وظل جواز السفر السعودي ثابتًا في مكانه في المركز الخمسين عالميًا ويسمح بدخول 62 دولة بدون تأشيرة مسبقة في زمن الجائحة.

ويعتمد مؤشر جوازات السفر على رقمين أساسيين عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها بدون تأشيرة او الحصول على التأشيرة عند الوصول للمطار.

وقال أرماند آرتون مؤسس ورئيس شركة آرتون كابيتال ومؤسس «مؤشر جوازات السفر بإمكاننا أن نقول إن الأسوأ في جائحة كوفيد 19 قد مر وأصبح خلفنا ونرى المزيد من الدول تفتح حدودها بحذر.

وأضاف عادة ما تولد الابتكارات من رحم الأزمات وقد بدأنا نشهد ذلك في قطاع السفر.

وجاءترتيب دول الخليج كالتالي البحرين (50)، الكويت (42)، عُمان (49) والسعودية (50) والإمارات (13).

وعلى الرغم من إطلاق جوازات سفر اللقاحات لم تشهد جوازات السفر الأوروبية تغييراً يذكر مع الانتقال لمرتبة واحدة في التغييرات النادرة التي حصلت سواءً صعوداً أم هبوطاً. وإثر توحيد سياسات الهجرة بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي، فإنها غالباً ما تتحرك ككتلة واحدة في الترتيب باتجاه مماثل، إضافة إلى كون جوازات السفر الأوروبية من الأقوى أصلاً بالنسبة للانفتاح العالمي.

نظراً لوجود مراكز مشتركة بين عدة دول يوجد 40 جواز سفر في المراكز العشرة الأولى في مؤشر جوازات السفر، وهناك فقط ثمانية جوازات سفر غير أوروبية من أصل 40 تتضمنالمملكة المتحدة، وهذه الدول هي أستراليا (2) وكندا (8) واليابان (3) ونيوزيلندا (1) وسنغافورة (6) وكوريا الجنوبية (3) والولايات المتحدة (3).

مراكز الجوازات في العالم حتى يوليو 2021 :

المركز 1: نيوزيلندا "136 دولة".

المركز 2: ألمانيا و إسبانيا وأستراليا "135دولة".

المركز 3: فنلندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وجمهورية أيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة و الإمارات "134 دولة".

المركز 4: السويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك و هنغاريا " 133دولة".

المركز 5: مالطا وسلوفينيا واليونان و ولندا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة "132 دولة".

المركز 6: سنغافورة والنرويج و ليتوانيا "131 دولة".

المركز 7: إستونيا ولاتفيا "130 دولة".

المركز 8: آيسلندا وكندا "129 دولة"

المركز 9: قبرص وكرواتيا ولشتنشتاين ورومانيا "128 دولة".

المركز 10: بلغاريا"127 دولة".