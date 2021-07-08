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"النقل" تعلن استكمال طريق هدى الشام بريمان وافتتاحه اليوم لحركة السير

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"النقل" تعلن استكمال طريق هدى الشام بريمان وافتتاحه اليوم لحركة السير "النقل" تعلن استكمال طريق هدى الشام بريمان وافتتاحه اليوم لحركة السير
يبلغ طوله 8 كلم ويربط طريق مكة- المدينة وطريق الجموم- عسفان

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن استكمالها تنفيذ مشروع طريق هدى الشام- بريمان الذي يربط بشكل مباشر بين طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة السريع وطريق الجموم- عسفان (طريق المدينه القديم)، والذي تم افتتاحه اليوم لحركة السير.

وتضمّن مشروع الطريق الجديد الذي يبلغ طوله 8 كلم تنفيذ طريق مزدوج بعدد مسارين في كل اتجاه، وأعمال الربط السطحي مع طريق الجموم- عسفان، وتنفيذ منشآت التصريف، وتزويده باللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة.

ويمتاز طريق هدى الشام- بريمان باختصار المدة الزمنية للمتجهين من جدة إلى هدى الشام من 30 دقيقة إلى 5 دقائق.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشاريع كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف الاستراتيجية بوصول المملكة إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض نسبة الوفيات على الطرق بأكثر من 50%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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