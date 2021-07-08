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شهادة ميلاد من؟ ضبط مسافرتين للسعودية بوثائق وفحص كورونا مزورة!

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شهادة ميلاد من؟ ضبط مسافرتين للسعودية بوثائق وفحص كورونا مزورة! شهادة ميلاد من؟ ضبط مسافرتين للسعودية بوثائق وفحص كورونا مزورة!
قبضت عليهما الجهات الأمنية بشكل منفصل في مطار "نينوي إكينوي" بالفلبين

شهادة ميلاد من؟ ضبط مسافرتين للسعودية بوثائق وفحص كورونا مزورة!

قبضت الجهات الأمنية في مطار نينوي إكينوي الدولي في الفلبين، على سيدتين من الجنسية الفلبينية؛ لمحاولتهما السفر إلى بتقديم شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" ووثائق سفر مزورة.

وذكرت صحيفة "مانيلا بوليتون" الفلبينية، أنه تم إيقاف السيدتين بشكل منفصل، وتم عرضهما أمام مكتب المدعي العام لانتهاك القوانين ومحاولة السفر بوثائق صحية وسفر مزورة.

وأشار التقرير إلى أن السيدة الأولى استخدمت فحص كورونا صادر عن المستشفى العام الصيني، واتضح أن شهادة الفحص مزيفة، واعترفت للسلطات الأمنية بأنها لم تخضع لفحص كورونا.

في حين اعترفت السيدة الثانية بأنها استخدمت شهادة ميلاد شقيقتها للحصول على جواز السفر بعمر أكبر من عمرها الحقيقي؛ لاجتياز متطلبات وشروط العمل والتوظيف الخاصة بالسعودية والفلبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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