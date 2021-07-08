تعرف على عروض البيت الفني للمسرح على مدار 3 أيام المقبلة (صور)

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يواصل البيت الفني للمسرح، تقديم عروضه ضمن برنامجه عروضه اليومي، وذلك بدءً من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل.

أفراح القبة" يعود من جديد على المسرح العائم .. اليوم" - صورة أرشيفية

«أفراح القبة»

وعن رواية الكاتب نجيب محفوظ، يستقبل المسرح العائم الصغير بالمنيل، العرض المسرحي «أفراح القبة»، وذلك في التاسعة مساء.

العرض من كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

جانب من العرض المسرحى «Dogs» - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

«Dogs»

وتقدم اسرة عرض «Dogs»، في الثامنة مساءً، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وهو من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.

مشهد من العرض المسرحى «قاع» - صورة أرشيفية

«قاع»

وفي الإسكندرية يأتي عرض «قاع» ويقدم عروضه على مسرح ليسيه الحرية، في الثامنة مساء اليوم وغدًا، حيث يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

العرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.