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«ثقافة كفر الشيخ» تحتفي بأسر الشهداء

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«ثقافة كفر الشيخ» تحتفي بأسر الشهداء «ثقافة كفر الشيخ» تحتفي بأسر الشهداء

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة بفرع ثقافة كفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث أقام فرع ثقافة كفرالشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيه على مسرح المركز الثقافى بكفرالشيخ وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من شباب المحافظة، جاء الحفل بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وتضمن محاضرة قدمها اللواء فؤاد فيود الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي، تناولت ما تم إنجازه من مشروعات بالدولة وأيضا كيف تم مواجهة الأخطار والمؤامرات ضد الوطن، ومواجهة مشكلة سد النهضة ودور داخلياً وخارجياً، تلاها عرض فيلم وثائقي تناول الإنجازات التي شهدتها مصر خلال 7 سنوات من مشروعات قومية ومدن جديدة والإنجازات في كل المجالات، واختتم الحفل بتكريم أسر شهداء العمليات الإرهابية.

عقد قصر ثقافة بيلا أمسية شعرية بنادى الأدب بمشاركة الشعراء عبدالله على، أيمن بكر، جلال محمد، أحمد البكرى، مجدى المصري، القاص محمد عبدالرؤف، كما ناقش قصر ثقافة صالح الشرنوبي ببلطيم كتاب «مصر المكان» تأليف محمد جبريل، ناقشته عفاف مراد، وضحت أن كلمة مكان لغوياً بمعنى امتلاك الشئ والتمكن منه وفي «لسان العرب» المكان يساوي الموضع وكذلك المكانة الإجتماعية، أما المكان بالمعنى الفلسفي فمعناه الوضع الذي يشغله الشئ سواء كان مكاناً خاصاً أو مكاناً عاما أو مشتركا، فالمكان هو الجغرافيا والجيولوجيا والإنثربيلوجيا، وللمكان شخصيته الخاصة المتميزة التي تبرز خصائصه المادية وجوهره وعبقريته الذاتية، كما أن المكان بعد مكمل لبعدى الشخصيات والأحداث في الأعمال الإبداعية السردية، وضمن الأنشطة الفنية نفذ قصر ثقافة فوه ورشة أشغال يدوية لتعليم الكورشيه بنادى المرأة تنفيذ واشراف سحر إسماعيل.

المصرى اليوم

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