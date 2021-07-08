3506 طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق بـ«ثانوية أزهر المنيا»

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قام اليوم، 3506 طالب وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

قال الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، تجري الامتحانات، الإجراءات الوقائية. وأضاف «طلب» قام أيضا 10 طلاب بأداء امتحان مادتي الاقتصاد والحاسب الآلي للشعبة الإسلامية.

وأكد الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .