«قصور الثقافة» تناقش التجربة الإبداعية للشاعر برهان غنيم

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اهتماما من الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، في تسليط الضوء على أهم النماذج الفنية والأدبية، في ربوع المحروسة، وتنفيذا لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في تسليط الضوىء على المجال الأدبى والأدباء بالأقاليم والتعرف على إبدعاتهم، استعرض الشاعر الكبير برهان غنيم تجربته الإبداعية ورؤيته لمستقبل الشعر في مصر والوطن العربي، كما توقف عند أهم المحطات خلال رحلته الأدبية، وذلك خلال تواجده بنادي أدب قصر ثقافة طنطا، في أمسية ثقافية جديدة.

اقتبس الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا، بعض كلمات كبار الشعراء في الوطن العربي خلال ترحيبه بضيوف الأمسية، مشيرا إلى أن النادي الأدبي بصدد استكمال مناقشة التجارب الابداعية للعديد من شعراء وأدباء محافظة الغربية، فيما تولى الشاعر والروائي محمد نوح تقديم ضيف الأمسية مستعرضا أهم محطاته في عالم الأدب والثقافة.

قال الشاعر والناقد أحمد عيد واصفا ضيف الأمسية أنه من أصدق وأخلص الشعراء والأدباء اللذين عرفهم، وأن الشاعر برهان غنيم له رؤية خاصة جدا ومنهجية شديدة الحساسية، نظرا لامتلاكه الأدوات الفنية، من جانبه تقدم ضيف الأمسية بالشكر والتقدير للهيئة العامة لصور الثقافة ولنادي أدب طنطا.