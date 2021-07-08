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اختبارات للمتقدمين للدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة

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اختبارات للمتقدمين للدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة اختبارات للمتقدمين للدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة

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أعلنت محافظة شمال سيناء، عن عقد اختبارات للموظفين المتقدمين للدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2021/2022، بعد استيفاء الشروط المحددة في المتقدمين.

وقال بيان صادر عن المحافظة، تعلن اللجنة العليا للتدريب وبناء القدرات بالمحافظة عن البدء في الإعداد لاختبارات تحديد المستوي للتأهيل للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

أضاف البيان، أنه يجب ن تتوافر عدة شروط في الراغبين في التقدم من بينها، يزيد السن عن 45 سنة، والحصول على مؤهل عال، بجانب اجتياز اختبارات التأهيل الموضوعة من إدارة الموارد البشرية ( قسم التدريب ) بالتعاون مع مركز تدريب علوم الحاسب في المحافظة، واجتياز المقابلة الشخصية مع اللجنة العليا للتدريب وبناء القدرات بالمحافظة.

أشار البيان إلى أنه على الراغبين بالترشيح ممن تنطبق عليه الشروط السابقة تقديم طلب ترشيح إلى إدارة الموارد البشرية( قسم التدريب ) في موعد أقصاه 11/7/2021 يشمل الاسم والسن ورقم المحمول والمؤهل الجامعي والتخصص والوظيفة الحالية معتمدا من جهة عمله.

المصرى اليوم

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