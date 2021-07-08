رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يزور مقر الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالقاهرة

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قام الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بتلبية دعوة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لزيارة مقرها بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسنى الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وخلال الزيارة التقى رئيس الجامعة بالسيد أوه يون كيوم المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، حضر اللقاء الدكتور وائل زكريا وكيل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب.

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات؛ تناول اللقاء تعزيز التعاون ودراسة امكانية وضع خطط العمل المستقبلية وبحث التنسيق المشترك لتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

وأكد ندا على سعي جامعة بني سويف التكنولوجية إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي والوصول إلى أفق عالمية، من خلال التعاون المثمر مع الشركاء الكوريين.

جدير بالذكر أن دولة كوريا الجنوبية قدمت دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الدراسية بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالإضافة لتدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الأستخدام الأمثل لهذه المعدات والأجهزة للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه. وتعتبر المعامل الدراسية بالجامعة نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.