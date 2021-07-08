موسيماني : إذا لم تفز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عليك البحث عن مكان آخر

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أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حواراً مع اتحاد صحفيى كرة القدم في جنوب أفريقيا تحدث من خلاله عن الأهلي والمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال وعن توقعاته لفرصه في البقاء مديراً فنياً للنادي الأهلي .

وقال موسيماني أنه يشعر بالقلق من مستقبله مع الأهلى خلال الفترة المقبلة في حالة فشله في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي تنتظرها الجماهير منه تحت شعار العاشرة يا أهلى .

ونجح موسيماني المدير الفني لللفريق الأحمر في تحقيق البطولة القارية الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدف محمد مجدي قفشة، حيث قاد الفريق في الرمق الأخير من البطولة عقب رحيل رينيه فايلر سبتمبر 2020 .

ونجح «الموس» كما تلقبه جماهير الأهلي هذا الموسم في الوصول ألى المباراة النهائية التي سيواجه فيها كايزر تشيفز السبت 17 يوليو في مركب محمد الخامس في المغرب .

وأضاف موسيماني في تصريحاته لاتحاد صحفيى جنوب أفريقيا: «في الأهلي يريدون الفوز دائماً إذا لم تفز ببطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكل بطولة تدخلها ستبحث عن مكان آخر، أنا على حافة الضياع».

وتابع: «لا أعلم ماذا قد يحدث حال الفشل في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في بلدي جنوب أفريقيا».

وحول تقييمه لفريق كايزر تشيفز قال :«كايزر تشيفز فريق قوي لديهم لاعبون أقوياء، تعبوا كثيرا ولكن نجوا في النهاية وهذا ما حدث أمام سيمبا والوداد ووصلوا للنهائي، لديهم اصرار كبير».