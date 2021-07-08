قبل انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون .. تعرف على جدول تدريب الدوري المصري والقناة الناقلة

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ينشر موقع المصري اليوم، ترتيب النادي الأهلي الحالي في جدول الدوري العام، قبل المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، بين النادي الأهلي والمقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز كاسح للأهلي في المباراة الماضية برباعية نظيفة على سموحة، بعد التعادل مع نادي بيراميدز، بهدفين لكل منهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري العام المصري، برصيد 45 نقطة، حصل عليها في 21 مباراة، ليكون الوصيف لنادي الزمالك الذي يشغل المركز الأول، ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في الدوري العام، فيما يتواجد نادي المقاولون في المركز الخامس عشر، بعد خوض 26 مباراة، جدول ترتيب الدوري العام المصري لموسم 2020 / 2021

يذكر أن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ، دخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد بترو سبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري، ويستعيد المغربي بدر بانون ،الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن تجرى عدة تغييرات فنية في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع، على حساب ياسر إبراهيم، الذي قدم مستوى طيب في المواجهة الأخيرة مع سموحة.

وتعرض قناة أن تايم سبورت 1 المباراة، بشكل حصري على تردد 11681، كما يمكن مشاهدة المباراة على تردد قناة تايم سبورت على تردد التلفزيون الأرضي.