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المشدد 6 سنوات لسائق حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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المشدد 6 سنوات لسائق حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية المشدد 6 سنوات لسائق حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الحادية عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق أكدتها التحريات، بقيام «م. ع. ع» ٢٧ عاما سائق ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته ٨ لفافات ورقية لجوهر الهيروين المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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