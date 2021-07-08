كيف تحقيق حلم الحصول على الجنسية الاجنبية

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يسعى الآلاف من الشباب المصريين للحصول على الجنسية الاجنبية بهدف السفر للعمل او الغقامة وكذلك يعى امثالهم من ابناء الدول الاخرى للتجنس بالمصرية .
شروط الحصول على الجنسية
الحصول على إذن يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية على ان يشمل الإذن الابناء القصر فقط ويتم الغعفاء من الخدمة العسكرية المصرية
الاوراق المطلوبة
ـ يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج ويرفق به هذه المستندات
– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.
– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
– صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).
– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).
– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).
– عدد 4 صور فوتوغرافية.
– يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي 6 أسابيع أو أكثر.
ثم تقوم القنصلية بمراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، يتولى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.