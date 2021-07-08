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كيف تحقيق حلم الحصول على الجنسية الاجنبية

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كيف تحقيق حلم الحصول على الجنسية الاجنبية كيف تحقيق حلم الحصول على الجنسية الاجنبية

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يسعى الآلاف من الشباب المصريين للحصول على الجنسية الاجنبية بهدف السفر للعمل او الغقامة وكذلك يعى امثالهم من ابناء الدول الاخرى للتجنس بالمصرية .

شروط الحصول على الجنسية

الحصول على إذن يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية على ان يشمل الإذن الابناء القصر فقط ويتم الغعفاء من الخدمة العسكرية المصرية

الاوراق المطلوبة

ـ يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج ويرفق به هذه المستندات

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

– عدد 4 صور فوتوغرافية.

– يستغرق وصول رد وزارة الداخلية حوالي 6 أسابيع أو أكثر.

ثم تقوم القنصلية بمراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، يتولى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.

المصرى اليوم

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