أخبار عاجلة

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وقت اللياقة" تنظم مبادرة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي

Print
بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الملك سعود الطبية

نظمت شركة لجام المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مبادرة التبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الرياض وجمعية دماؤنا صدقة، في المقر الرئيسي لوقت اللياقة فرع الغدير بالرياض.

وتأتي المبادرة تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، استهدافاً لزيادة الوعي المجتمعي حول ضرورة توفير كميات دم آمنة وسليمة للحفاظ على استمرارية جودة الحياة.

وحمل اليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام شعار « تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض»، ومن هذا المنطلق حرص موظفو شركة لجام على المشاركة في حملة المسؤولية الاجتماعية والمساعدة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشأن دعوة المزيد منهم للتبرع بالدم بإنتظام والتمتع بصحة أفضل.

جدير بالذكر أنه تم استضافة برنامج التبرع بالدم في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واللوائح الحالية لـ كوفيد -19، حيث قام الموظفون بالتسجيل في الحملة في أوقات محددة من أجل الحفاظ على إجراء التباعد الاجتماعي حرصاً على صحة وسلامة كافة الموظفين وعلى ضوء ذلك تلقت شهادة شكر وتقدير من جمعية « دماؤنا صدقة »، نسبة للمشاركة الفاعلة لمنسوبي «وقت اللياقة » على مشاركتهم في حملة التبرع بالدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر

"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر

"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير

"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير

تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد

تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد