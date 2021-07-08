إعلام الوراثة.. تعرف على الأوراق والإجراءات وعقوبة المخالفين

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نظم قانون الأسرة إجراءات إستخراج «إعلام الوراثة» وحدد عدة خطوات وبعض الأوراق التي يجب تقديمها للمحكمة الأسرة قبل نظر القاضي المختص لطلب الورثة إعلام الوراثة لحصر وصرف تركتهم.

ووفقا للقانون يقدم طالب إستخراج إعلام الوراثة طلبا لرئيس محكمة الأسرة يدون فيه إسم المتوفي وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته الشرعيين ودرجة قرابة كل منهم بالمتوفي.

ويرفق مقدم الطلب بطلبه بعض الأوراق أهمها أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها- يمكن إسترداده بعد إستلام الإعلام- وورقة مكتوب فيها صيغة الإعلان بجلسة يتم شراؤها من أي مكتبة أو تكتبها بخط اليد، و4 دمغات محاماة، على أن توضع تلك الأوراق بحافظة مستندات يوضع بها أيضا صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب, أو إذا كان محامياً يقدم صورة التوكيل المستخرج له والكارنيه الخاص به.

وقد أوجب القانون عند إستخاج إعلام الوراثة أن يقدم للورثة القصر ضمن الأوراق المقدمة لمحكمة الأسرة قرار وصاية يصدر من نيابة الأسرة بتعيين وصي على الوريث القاصر يصدر بإسم مقدم طلب الإعلام، ويتم وتجنيب نصيب القاصر من التركة وإيداعه في البنك في حساب خاص به لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصي بالصرف من القاضي المختص، ثم بعد ذلك يتم استخراج إعلام الوراثة.

وأفرد القانون عقوبة تصل للحبس لمن يغير في أي من بيانات الورثة عند إستخراج إعلام الوراثة، وخاصة للورثة القصر وذلك ضمانة لصحة توزيع التركات بما يتفق والقواعد الشرعية وكذا القانونية.