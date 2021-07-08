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الداخلية تطلق خدمة إلكترونية جديدة في بلاغات «الانترنت».. (التفاصيل والرابط )

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الداخلية تطلق خدمة إلكترونية جديدة في بلاغات «الانترنت».. (التفاصيل والرابط ) الداخلية تطلق خدمة إلكترونية جديدة في بلاغات «الانترنت».. (التفاصيل والرابط )

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أعلنت وزارة الداخلية عن قرار جديد، بإطلاق خدمة إلكترونية،على بوابة وزارة الداخلية، تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم «بلاغات الانترنت»

وقالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الخميس: «تيسيراً على جمهور المواطنين، قررت وزارةالداخلية إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية».

وأضافت: «إستمراراً لتنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بـ جرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت»، فقد تقرر إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على المعلومات الدولية «الإنترنت» بدءاً من يوم السبت المقبل 10 يوليو الجارى عبر الرابط التالى «https://acca.moi.gov.eg»، والذى يُمكن المواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة»

وتابعت :«تظهر نتيجة البحث على النحو التالى»
1- ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات).
2- قيد الفحص (فى حالة عدم الإنتهاء من الفحص الفنى للبلاغ).
3- رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص في حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى بإستكمال باقى الإجراءات

4- إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الإنتهاء من فحص البلاغ لإستكمال الإجراءات القانونية.
وشددت :«يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر»

المصرى اليوم

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