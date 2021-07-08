«تنمية المشروعات» تنظم دورات تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لريادة الأعمال (الشروط)

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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الدورات التدريبية مجانا بمحافظتي القليوبية والمنوفية، لتأهيل الشباب وتعريفهم بقواعد تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة وآليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وقال الجهاز في بيان له إن ذلك يأتي في إطار التنسيق القائم بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تعتمد في أهم محاورها على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين خاصة الشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم فرص عمل مستقرة.

ويقوم فرعا جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية والمنوفية بتنظيم هذه الدورات لتعريف المواطنين بكيفية إعداد دراسة الجدوى ووضع خطة العمل وتعريفهم بمختلف المميزات والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم والمزايا التي يقدمها لمشروعات ريادة الأعمال ومنها المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع وتعريف المتدربين بإجراءات تأسيس المشروع من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بكافة مكاتب جهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية.

وتهدف الدورات توضيح الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات وإصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها والتي تتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى تعريفهم بالنظم واللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 40 % من مشتريات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

ويُفتح باب التقدم لهذه الدورات التدريبية لكافة المواطنين سواء من الراغبين في إقامة مشروعات أو أصحاب المشروعات القائمة وتبدأ أولى هذه الدورات بمحافظة القليوبية يوم 11 يوليو لمدة خمسة أيام ومن المخطط أن يتم تنفيذ دورات أخرى خلال شهر أغسطس.

ويُمكن لراغبى التسجيل فيها التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية وعنوانه 16 شارع مستشفى الأمل، أمام بنك التعمير والإسكان – بنها الجديدة.

كما تبدأ الدورات التدريبية بمحافظة المنوفية يوم الأحد الموافق 25 يوليو لمدة خمسة أيام ويتم تنظيمها بمقر جمعية مستثمرى السادات.

ويُمكن لراغبى التسجيل فيها التوجه لفرع الجهاز بمحافظة المنوفية شارع مصطفى كامل برج تبارك بشبين الكوم.

كما يمكن للمواطنين في المحافظتين التسجيل عبر الرابط https://forms.gle/HcwDi9FkUyLyTcbVA للمشاركة في الدورات المخطط تنظيمها في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج «مشروع تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء» الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة الدولية ومنها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للأمن البشرى .