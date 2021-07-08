وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات النهائية

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عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم الخميس الثامن من يوليو ٢٠٢١ اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر أنطلاقها بعد غد السبت .

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما أكد مدير التعليم على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأشار«سلامة» خلال الاجتماع، إلى أن الطلاب أمانة في اعناقنا جميعا يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وفي الختام أكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي اللجان الامتحانية بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها على الفور .