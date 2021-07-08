أخبار عاجلة

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات النهائية

Print
وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات النهائية وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الثانوية العامة الاستعدادات النهائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم الخميس الثامن من يوليو ٢٠٢١ اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر أنطلاقها بعد غد السبت .

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما أكد مدير التعليم على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأشار«سلامة» خلال الاجتماع، إلى أن الطلاب أمانة في اعناقنا جميعا يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وفي الختام أكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي اللجان الامتحانية بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها على الفور .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع