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قبول التصالح في مخالفات البناء بقرى شمال سيناء

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قبول التصالح في مخالفات البناء بقرى شمال سيناء قبول التصالح في مخالفات البناء بقرى شمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن قبول التصالح في مخالفات البناء بالقرى على مستوي المحافظة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قبول التصالح في مخالفات البناء بالقرى باستثناء التعدي على أملاك الدولة والهيئات التابعة لها.

وأضاف المحافظ في بيان: «في إطار الاعتداد بما قدمه المواطنين بملف التصالح على مخالفات البناء في نطاق القرى وقبول التصالح على جميع الطلبات المقدمة في هذا الشان فقد تقرر الموافقة، مع مراعاة إلا تسري هذه الموافقة على مخالفات البناء على أملاك الدولة والهيئات التابعة لها .

أشار المحافظ إلى قيام المواطنين المتقدمين للتصالح بالتوقيع على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة، والتأكيد على انه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال 3 سنوات إذا تبين عدم صحة هذه البيانات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ولفت المحافظ إلى منح المتقدمين نموذج (١٠) عقب سداد كامل قيمة التصالح.

المصرى اليوم

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