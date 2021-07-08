العثور على جثة وسط الزراعات بطوخ

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تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه جثة هامدة وسط الأراضى الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة شاب وسط الزراعات بقرية شبرا هارس دائرة المركز.

وانتقلت قوة امنية وتبين الجثة لشاب في العقد الثالى من العمر ولا توجد به أي اصابات ظاهرية وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعة لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.