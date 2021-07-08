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نائب: سد النهضة قضية أمن قومى ولاقبول بالمساس بمياه النيل

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نائب: سد النهضة قضية أمن قومى ولاقبول بالمساس بمياه النيل نائب: سد النهضة قضية أمن قومى ولاقبول بالمساس بمياه النيل

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قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، أن قضية مياه النيل لدى قيادة وحكومة وشعباً هي بمثابة جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصرى، مشيراً إلى ان هناك ثقة وبلا حدود من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية في الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وقال «المير»، إن العالم كله على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت جادة في مفاوضات سد النهضة ولكن حسن النية من جانب إثيوبيا لم يكن متوافراً وكان هناك اصرار على المماطلة والتعنت وقلب الحقائق فيما يتعلق بالسد والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، له شروط محددة لم تعتد بها إثيوبيا مطالباً من مجلس الأمن الذي ينظر ملف سد النهضة اليوم الخميس ان يقوم بدوره لحسم هذا الملف بما يحقق الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .

وأكد النائب حسن المير أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل ابداً وتحت أي مسمى عن حقوقها التاريخية في مياه النيل لان ذلك الامر سيتسبب في مخاطر كبيرة لمصر وشعبها معرباً عن اسفه احتضان إثيوبيا مقر الاتحاد الإفريقي وفى نفس الوقت لا تحترم ميثاقه وهى لا تحترم هذا الكيان الذي ادعت ضرورة تدخله لحل الأزمة، ومصر قدمت عدة مبادرات في الفترة الأخيرة تهدف إلى التنمية والاستقرار والسلام في إفريقيا، ووضعت في اعتبارها كل بنود ميثاق الاتحاد الأفريقي ووجه النائب حسن المير التحية والتقدير للسفير سامح شكرى على جهوده المتواصلة في حشد التأييد الدولى لمصر في ملف سد النهضة مشيداً بالمواقف العربية والدولية المساندة لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

المصرى اليوم

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