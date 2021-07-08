ضبط طنين لحوم مصنعة ودجاج مجهولة المصدر وغير صالحة في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ،ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على المصانع والتجار التموينيين، أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبرى بالمنطقة الصناعية الثالثة، لحيازته خامات إنتاج غير صالحه للإستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة لحوم مصنعة زنة الواحده ٢٠ كيلو بإجمالي ١ طن لحوم مصنعة على ذمة المحضر، كما تم التحفظ على ٤٠ شيكارة بداخلها دجاج مجهول المصدر زنة الواحده ٢٥ كيلو بإجمالي ١طن دجاج.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضرين ضد تجار تموينيين، وذلك لقيامهم ببيع زيت تمويني بسعر أزيد من السعر المقرر.