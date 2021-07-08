طرح أضاحي العيد بمديرية الزراعة بالبحر الأحمر

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بدات مديرية الزراعة بالبحر الاحمر في طرح اضاحى عيد الاضحى المبارك بالشروط السليمه باسعار مخفضة عن اسعار السوق.

وتم طرح بيع خراف اضاحى العيد اليوم الخميس بالغردقة وسفاجا وراس غارب وذلك باوزان مختلفة

وسعر الخراف ٦٢ جنيها للكيلو قائم والعجول البقرى البلدى بسعر ٥٨ جنيعا للكيلو قائم والبيع يتم تحت اشراف لجنة مشكلة بقرار من مدير عام المديرية مهندس ماهر سويلم وذلك عن طريق ادارة الانتاج الحيوانى وادارة الارشاد الزراعى بالمديريةوبفحص واشراف من اطباء مديرية الطب البيطرى بالغردقه برئاسة دكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطري.