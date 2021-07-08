تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان .. واللاعب: سابدأ من الصفر

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نشر الإسباني سيرجيو راموس نجم باريس سان جيرمان الجديد، رسالة خاصة لعشاقه ومحبيه، عقب إعلان النادي الفرنسي التعاقد معه.

ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد بعد 16 عاما منذ انضمامه للميرنجي من إشبيلية، وحقق مع الفريق الملكي 22 لقبا.

وفشل اللاعب المخضرم في التوصل لاتفاق مع إدارة الميرنجي، بعد خلاف على شروط التجديد، ومع نهاية عقده بختام الموسم الماضي، قرر خوض تجربة جديدة فانتقل إلى بي إس جي في صفقة انتقال حر.

ونشر سيرجيو راموس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس قائلا: «هنا أفضل مكان لمواصلة الحلم، وأفضل مكان لمواصلة الانتصارات، سوف نقاتل بكل ما لدينا من أجل تحقيق كل الألقاب».

كما صرح راموس لقناة النادي الرسمية مؤكدا أن خطوة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تعد تحديا جديدا في مسيرته.

وقال: «الانضمام لسان جيرمان لحظة خاصة جدا بالنسبة لي، أنا سعيد جدا، إنه تغيير مهم في حياتي، وتحدٍ جديد بالنسبة لي، لكنني فخور بأن أكون قادرا على مواجهته هنا في باريس».

وتابع: «جئت إلى هنا برغبة في العمل الجاد والفوز بالألقاب».

وأضاف: «سان جيرمان يعد من أفضل الفرق في أوروبا، إنه نادٍ يعمل كثيرا لتحقيق النجاح، وله تاريخ عظيم، إنه ناد شاب لكنه لا يتوقف عن التطور، ويضم لاعبين رائعين في الفريق».

وأكد: «إنها فرصة بالنسبة لي لأن أتحسن على المستوى الشخصي والمهني».

وشدد قائد ريال مدريد السابق على أنه يبدأ كل موسم بنفس الحافز والتصميم والإرادة.

وأردف: «أتطلع في كل مرة لأبدأ من الصفر، هذا ما سأفعله هنا أيضًا بقدر كبير من التواضع والعمل والجهد والالتزام».

وبسؤاله ماذا ستجلب للفريق الباريسي، رد راموس: «أعتقد أنني أستطيع جلب الخبرة والنضج، أنا جاد في عملي، وأحب أن أكون ثابتا ولدي شعور بالتضحية، هذا ما حققته طوال مسيرتي، وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي لتحقيق أكبر عدد من الألقاب هنا».

وأشار إلى أن «باريس سان جيرمان يريد الفوز بكل شيء، لكن كرة القدم ليست علما ثابتا، فهناك دائمًا تفاصيل تتحكم في نتائج المباريات، لكن عليك أن تبذل أقصى جهد على أرض الملعب، والتفكير بشكل إيجابي».

ووجه اللاعب الإسباني رسالة في ختام تصريحاته للجماهير الباريسية، قائلا: «أتمنى أن نعيش معا موسما ناجحا، وأعدهم ببذل أقصى جهد، للاحتفال معهم بالألقاب، وأشكر مسؤولي سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي على ثقتهم بي».

ووقع راموس عقدا مع باريس سان جيرمان، ليستمر في ملعب حديقة الأمراء حتى نهاية موسم 2022-2023.

وسيرتدي راموس مع باريس سان جيرمان قميصه المفضل رقم 4.