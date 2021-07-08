أخبار عاجلة

دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الخطيب يجتمع بالجهاز الفني للأهلي للتنسيق لرحلة المغرب لخوض النهائى الأفريقي

Print
الخطيب يجتمع بالجهاز الفني للأهلي للتنسيق لرحلة المغرب لخوض النهائى الأفريقي الخطيب يجتمع بالجهاز الفني للأهلي للتنسيق لرحلة المغرب لخوض النهائى الأفريقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى جلسة مع الجهاز الفنى والادارى بالفريق الكروى الاول بالنادى غدا للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقررة يوم 17 يوليو الجارى، وذلك لتجنب أي عراقيل قد تواجه البعثة قبل النهائى، وأسند مجلس إدارة النادي الأهلي، رئاسة بعثة فريق الكرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

واعتاد الخطيب ترأس بعثة الأهلي في البطولات الكبرى والمواجهات الهامة، حيث يعد المفوض بالإشراف على فريق الكرة من مجلس الإدارة، بجانب كونه رئيسا للنادي.

وعقد مجلس الأهلي اجتماعه بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة وتم إسناد رئاسة البعثة للخطيب.

واستعرض المجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس إدارات شركات الأهلي لكل من: كرة القدم والمنشأت الرياضية والخدمات الرياضية.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 13يوليو الجاري، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 من الشهر ذاته.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب الجهاز الإداري بالأهلي ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بمسؤولي السفارة المصرية بالمغرب من أجل بحث الترتيبات اللازمة قبل السفر.

الأهلى يلعب مع المقاولون العرب

ويخوض الاهلى مواجهة جديدة امام المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز ويسعى الاهلى لتحقيق الفوز ليكون دافع أمام اللاعبين لاستكمال المسيرة ورفع معنوياتهم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائى دورى ابطال أفريقيا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا

لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا

شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة

شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة

التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك

التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ