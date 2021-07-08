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شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم

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شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى فرع النيابة

شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (5) مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بقيمة 223 ألف ريال.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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