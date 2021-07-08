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ضبط مقاول بحوزته سلاح ناري دون ترخيص بالشرقية

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ضبط مقاول بحوزته سلاح ناري دون ترخيص بالشرقية ضبط مقاول بحوزته سلاح ناري دون ترخيص بالشرقية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مقاول وبحوزته سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بضبط «م. ح. ع» 31 عاما مقاول ومقيم العاشر من رمضان، لحيازته سلاح ناري عبارة عن طبنجة 9مم وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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