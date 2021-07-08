شاهدها دون ملابس مع شقيقه .. أم تمنع الأكل عن طفلها حتى الموت (تفاصيل صادمة)

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كشفت تقرير الطب الشرعي تفاصيل مقتل وتعذيب طفل في إحدى قري محافظة كفر الشيخ، عثر عليه أعلى سطح المنزل المقيم به مقيد، وقالت التقرير أن الطفل تعرض للتعذيب ومنع عنه تناول الطعام والشراب حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية أن والدة الطفل المجني عليه اتفقت مع شقيقة الأكبر على تعذيبه حتى الموت بعد أن شاهدتهما في وضع مخل داخل غرفة نومها، عقب أنفصال الزوجة عن زوجها بالخلع ،وأقامت مع أبنيها في قرية اخري ، وارتبطت بعلاقة ما أبنها البكري - وفقا للتحريات -

وذكرت التحريات أن الطفل المجني عليه يقيم مع والديه وشقيقة الأكبر في أحدي قري محافظة كفر الشيخ، بعد أن انفصلت والدته عن زوجها وأقيمت بصحبة ابنيها .

وقالت التحريات بان الطفل المجني دخل غرفة نوم والدته في وقت متأخر من الليل فشاهد الأكبر ووالدته دون ملابس في وضع مخل للآداب العامة الرذيلة، فتم تقيده على سطح المنزل لمنع كشف امرهما فلفظ أنفاسه الأخيرة وتم ابلاغ مفتش الصحة بان الوفاة طبيعية، وطالبت النيابة العامة الاجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة.