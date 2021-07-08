مسجل خطر وراء سرقات المساكن بالخليفة

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القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل تبين من التحريات أنه وراء واقعة سرقة من داخل أحد المساكن بأسلوب كسر الشباك بمنطقة الخليفة.

تلقى قسم الخليفة بلاغا من شخصين باكتشافهما سرقة مسكنيهما والاستيلاء على مبالغ مالية، و4 هواتف محمولة، ومتعلقات شخصية ومشغولات ذهبية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

تم ضبطه حال استقلاله سيارة «ملكه» والمُستخدمة في ارتكاب الواقعتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين حيث أقر بتمكنه من التسلل للشقتين والاستيلاء على المسروقات.