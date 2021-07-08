تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

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يخشي موسيمانى تعرض لاعبيه الاساسين للاصابة أو الاجهاد قبل النهائي الأفريقي، فضلا عن رغبتة في تجهيز بعض لاعبيه في المباريات المحلية ورفع مستواهم الفنى والبدني قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام كايزر تشيفز .

ويواجه الأهلي اليوم فريق المقاولون العرب في الدوري العام ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب .

«محمد الشناوي في حراسة المرمي وفى خط الدفاع أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وفى خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف» .