مباريات اليوم في الدوري | الأهلي في صدام مع المقاولون .. بيراميدز يواجه الإنتاج

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تقام اليوم الخميس 8-7-2021، مبارتان ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسمها الحالي 20-2021.

تنطلق مباريات اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا، بمواجهة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

يحكم المباراة أحمد جمال، ويعاونه ممدوح مصطفى ومحمد فؤاد، وعلاء حافظ حكما رابعا، وحكم الفيديو مصطفى مدحت ويساعده أحمد عبدالله.

وفي الساعة التاسعة مساءا، يخوض الأهلي تحد جديد في الدوري المصري قبل أن يلعب النهائي الافريقي بمواجهة المقاولون العرب والتي ستجمع الفريقين على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدير المباراة محمود البنا، ويعاونه سامي هلهل وهاني خيري، وعباس حسن حكما رابعا، وحكم الفيديو صبحي العمراوي ويساعده إبراهيم محجوب.

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس 8-7-2021 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام لاعبو الأهلي بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن اشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - حسين الشحات

تنقل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت

تنقل مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت 2