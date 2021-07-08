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"الأرصاد": الطقس في مكة حار إلى شديد الحرارة خلال نهار ذي الحجة

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"الأرصاد": الطقس في مكة حار إلى شديد الحرارة خلال نهار ذي الحجة "الأرصاد": الطقس في مكة حار إلى شديد الحرارة خلال نهار ذي الحجة
أشار إلى تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع

كشف المركز الوطني للأرصاد أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية لمكة المكرمة، يمكن وصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، خلال شهر ذي الحجة.

وقال المركز: يصل معدل درجات الحرارة العظمى إلى 43.2˚م، ويميل نسبيًّا للاعتدال ليلًا حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 29.6˚م.

وأضاف: تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، ويكون مدى الرؤية الأفقية جيدًا، ويتدنى في بعض الفترات لأقل من ٥ كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

تفاصيل حالة الطقس خلال ذي الحجة هنا:

https://ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/Reports//HajjReports/1442/Hajj_report_Makkah_Madinah_1442.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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