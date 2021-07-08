لتنمية مهارات الأطفال.. انطلاق فاعلية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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انطلقت فعاليات المبتكر الصغير التي تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة وهى ضمن فاعليات الكامب الصيفى بالتعاون مع نادى المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الأول الفاعلية اشترك فيه 85 طالب بينما اليوم الثانى اشترك فيه 79 طالب وهو اقبال كبير من أبناء المهندسين.

واضاف إنه بناءاً على رغبة المهندسين وارتفاع الإقبال على فاعلية المبتكر الصغير تم تحديد مواعيد آخرى لكى يستوعب الأعداد المتقدمة، موضحاً أنه يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية داخل القاعة حفاظاً على سلامة المهندسين.

يذكر ان نقابة المهندسين بالإسكندرية اطلقت، نشاط متنوع لأبناء المهندسين بعنوان«الكامب الصيفى» والذى يستمر طوال فترة الصيف وهو نشاط ترفيهي وعلمى ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التي تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين في كافة المجالات.