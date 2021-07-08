أخبار عاجلة

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ -
«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة -
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة -
وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل -
الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لتنمية مهارات الأطفال.. انطلاق فاعلية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية

Print
لتنمية مهارات الأطفال.. انطلاق فاعلية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية لتنمية مهارات الأطفال.. انطلاق فاعلية المبتكر الصغير بنقابة المهندسين بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المبتكر الصغير التي تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة وهى ضمن فاعليات الكامب الصيفى بالتعاون مع نادى المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الأول الفاعلية اشترك فيه 85 طالب بينما اليوم الثانى اشترك فيه 79 طالب وهو اقبال كبير من أبناء المهندسين.

واضاف إنه بناءاً على رغبة المهندسين وارتفاع الإقبال على فاعلية المبتكر الصغير تم تحديد مواعيد آخرى لكى يستوعب الأعداد المتقدمة، موضحاً أنه يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية داخل القاعة حفاظاً على سلامة المهندسين.

يذكر ان نقابة المهندسين بالإسكندرية اطلقت، نشاط متنوع لأبناء المهندسين بعنوان«الكامب الصيفى» والذى يستمر طوال فترة الصيف وهو نشاط ترفيهي وعلمى ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التي تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين في كافة المجالات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل

وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل