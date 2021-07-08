محمد شريف يقود هجوم الأهلي ضد المقاولون في الدوري

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، على ملامح تشكيل الفريق في مواجهة المقاولون العرب، المقررة مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الأهلي غياب عمرو السولية الذي تم استبعاده من قائمة لقاء اليوم بهدف الراحة، فيما سيعود بدر بانون بعد غيابه اللقاء الماضي للإيقاف، ويبقي موسيماني على الشكل الهجومي للفريق الذي يقوده محمد شريف.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويسعى لملاحقة الزمالك متصدر المسابقة، بينما يقبع المقاولون في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

من ناحية أخرى، أسند مجلس إدارة النادي الأهلي، رئاسة بعثة فريق الكرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

واعتاد الخطيب ترأس بعثة الأهلي في البطولات الكبرى والمواجهات الهامة، حيث يعد المفوض بالإشراف على فريق الكرة من مجلس الإدارة، بجانب كونه رئيسا للنادي.