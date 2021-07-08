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قبل ترويجها.. ضبط 50 طربة حشيش بحوزة تاجرى مخدرات بـ الإسماعيلية

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قبل ترويجها.. ضبط 50 طربة حشيش بحوزة تاجرى مخدرات بـ الإسماعيلية قبل ترويجها.. ضبط 50 طربة حشيش بحوزة تاجرى مخدرات بـ الإسماعيلية

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ألقت مديرية أمن الإسماعيلية القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائهم تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية أكدت قيام شخصين، مقيمان بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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